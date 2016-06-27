Завтра в столице ожидается гроза, температура днем до +26°

19:00, 27 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 28 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +26°.

REUTERS
В столице завтра пройдет дождь с грозой / REUTERS

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +23°.

Ветер северный и северо-западный, легкий.

Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, воздух прогреется до +34° (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:49, а зайдет в 21:13.

Напомним, ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий 28 июня.

"28 июня в Украине грозы, в центральных, южных и в восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатском регионе сильные, местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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