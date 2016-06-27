Украинцам на День Конституции обещают очень сильные дожди с градом

15:53, 27 июня 2016
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В Карпатском регионе во вторник пройдут очень сильные дожди.

volynnews.com
В Карпатском регионе во вторник пройдут очень сильные дожди / volynnews.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами

"28 июня в Украине грозы, в центральных, южных и в восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатском регионе сильные, местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате сильного ливня, который прошел 26 июня 2016 года в районе с. Луги Раховского района, сформировался интенсивный сток с мощными селевыми потоками, который стал причиной подтопления прибрежных полос и 33 домохозяйств.

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