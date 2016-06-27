Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, воздух прогреется до +34° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 28 июня в большинстве областей Украины пройдут дожди, температура до +34°.
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью +19°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Во Львове 28 июня ожидается дождь, ночью +15°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.
На украинских автодорогах температура воздуха поднимется до +34°, местами ожидаются дожди
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°. Ветер северный, слабый.
В Виннице во вторник синоптики прогнозируют грозу. Температура ночью +17°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +21°, днем +33°, ветер северный и северо-восточный, до 3.7 м/с.
В Харькове во вторник дождь с грозой, температура ночью +21°, днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура ночью +21°, днем +30°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
В Симферополе гроза. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают на завтра малооблачную погоду, температура ночью +24°, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.1 м/с.
В Краматорске в пятницу днем будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°, ветер северный и северо-восточный, легкий.
На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами
В Северодонецке завтра небольшая облачность. Температура ночью +23°, днем +32°. Ветер переменный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°