Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, воздух прогреется до +34° (карта)

18:30, 27 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 28 июня в большинстве областей Украины пройдут дожди, температура до +34°. 

eugene.kaspersky.it
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дожди / eugene.kaspersky.it

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью +19°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Во Львове 28 июня ожидается дождь, ночью +15°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

На украинских автодорогах температура воздуха поднимется до +34°, местами ожидаются дожди

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°. Ветер северный, слабый.

В Виннице во вторник синоптики прогнозируют грозу. Температура  ночью +17°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +21°, днем +33°, ветер северный и северо-восточный, до 3.7 м/с.

В Харькове во вторник дождь с грозой, температура  ночью +21°, днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

УНИАН
Во вторник воздух прогреется до +34° / УНИАН

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура ночью +21°, днем +30°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

В Симферополе гроза. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают на завтра малооблачную погоду, температура ночью +24°, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

В Краматорске в пятницу днем будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами

В Северодонецке завтра небольшая облачность. Температура ночью +23°, днем +32°. Ветер переменный, легкий.

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