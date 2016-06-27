Из-за лесных пожаров близ Анталии эвакуируют местное население

Рядом с турецким курортом Анталия из-за лесных пожаров власти вынуждены были начать эвакуацию.

Пожар начался еще 24 июня / REUTERS

Как сообщает Hurriyet, пожар начался еще 24 июня в городе Кумлуджа, позже он распространился на курорт Адрасан.

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Для тушения огня использовали два вертолета и один самолет. Несмотря на это, борьбу с огнем затруднял сильный ветер, поэтому власти приняли решение эвакуировать курорты Адрасан и Олимпос.

Как сообщал УНИАН, площадь мощного лесного пожара в центральной части штата Калифорния за прошедшие сутки увеличилась больше чем в два раза. В огне погибли два человека.