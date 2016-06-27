На украинских автодорогах температура воздуха поднимется до +34°, местами ожидаются дожди
Сегодня и во вторник на украинских дорогах сохранится жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечная погода. Температура +30°… +33°. Завтра на этом маршруте ожидается гроза, без осадков будет только в Одесской области, температура до +33°.
На трассе Киев - Ужгород местами пройдет дождь с грозой, температура в дороге +26° … +31°. Во вторник на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +26°.
На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +34°, осадков не ожидается. Завтра по данному маршруту пройдут дожди с грозами температура до +34°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура в дороге до +31°. 28 июня путешествующих по этому маршруту будут ожидать грозы, температура +26°… +30°.
В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков, температура +26° … +31°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +26°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°