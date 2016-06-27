На украинских автодорогах температура воздуха поднимется до +34°, местами ожидаются дожди

13:00, 27 июня 2016
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Сегодня и во вторник на украинских дорогах сохранится жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Фото УНИАН
Сегодня и во вторник на украинских дорогах сохранится жаркая погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечная погода. Температура +30°… +33°. Завтра на этом маршруте ожидается гроза, без осадков будет только в Одесской области, температура до +33°.

На трассе Киев - Ужгород местами пройдет дождь с грозой, температура в дороге +26° … +31°. Во вторник на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +26°.

На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +34°, осадков не ожидается. Завтра по данному маршруту пройдут дожди с грозами температура до +34°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура в дороге до +31°. 28 июня путешествующих по этому маршруту будут ожидать грозы, температура +26°… +30°.

В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)

По маршруту Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков, температура +26° … +31°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +26°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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