На Закарпатье селевой поток с гор затопил села (фоторепортаж)

12:09, 27 июня 2016
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В результате сильного ливня, который прошел 26 июня 2016 года в районе с. Луги Раховского района, сформировался интенсивный сток с мощными селевыми потоками, который стал причиной подтопления прибрежных полос и 33 домохозяйств.

facebook.com Вася Шемота
Погибших и травмированных в результате непогоды нет / facebook.com Вася Шемота

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области.

В Полтавской области из-за непогоды подтопило 160 домов

В частности, в селе Луги подтоплены 23 домохозяйства, в селе Богдан - 2, в селе Выдричка - 8 домохозяйств.

Отмечается, что погибших и травмированных в результате непогоды нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровня воды на 0,3-1,0 м.

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