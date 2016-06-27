Количество жертв наводнения в Западной Вирджинии увеличилось до 25

Не менее 25 человек погибли, несколько пропали без вести после самого мощного наводнения за последние 100 лет в штате Западная Вирджиния (США).

Наводнение стало самым мощным в регионе за последние 100 лет / Reuters

В регионе продолжают оценивать повреждения, которые нанесла стихия. Национальная Метеорологическая служба прогнозирует, что сильные дожди пройдут минимум в 25 округах штата в понедельник, передает CBS News.

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Как сообщал УНИАН, губернатор Западной Вирджинии Эрл Рэй Томблин заявил, что это наводнение стало самым мощным в регионе за последние 100 лет. По его словам, в результате разгула стихии были разрушены дороги, повреждены мосты, многие дома потоками воды снесло с фундамента.

Наводнение было вызвано сильными проливными дождями, которые начались в штате в минувший четверг. По данным синоптиков, за один день в штате выпала четверть годовой нормы осадков.