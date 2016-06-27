На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами

На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода / lifekiev.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник на западе страны ожидаются дожди с грозами, температура днем поднимется до +34°.

Во вторник, 28 июня, во многих областях пройдут дожди, местами возможны грозы. Температура днем +22°...+34°.

В среду, 29 июня, на юге и востоке Украины пройдут грозы, на остальной территории - без осадков. Температура ночью +13°...+21°, днем до +33°.

В четверг в южных и восточных областях ожидаются осадки, ночью +15°...+20°, днем до +30°.

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В пятницу на западе и в Крыму пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+33°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

В субботу в Винницкой и Черниговской областях ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +16°...+21°, днем до +32°.

В воскресенье украинцев будет ожидать жаркая погода без осадков, температура ночью +15°...+21°, днем жара до +32°.

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