На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами

10:00, 27 июня 2016
1094
0

На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

lifekiev.com
На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода / lifekiev.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник на западе страны ожидаются дожди с грозами, температура днем поднимется до +34°.

Во вторник, 28 июня, во многих областях пройдут дожди, местами возможны грозы. Температура днем +22°...+34°.

В среду, 29 июня, на юге и востоке Украины пройдут грозы, на остальной территории - без осадков. Температура ночью +13°...+21°, днем до +33°. 

В четверг в южных и восточных областях ожидаются осадки, ночью +15°...+20°, днем до +30°. 

В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)

В пятницу на западе и в Крыму пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+33°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

В субботу в Винницкой и Черниговской областях ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +16°...+21°, днем до +32°.

В воскресенье украинцев будет ожидать жаркая погода без осадков, температура ночью +15°...+21°, днем жара до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей