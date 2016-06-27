На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами
На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник на западе страны ожидаются дожди с грозами, температура днем поднимется до +34°.
Во вторник, 28 июня, во многих областях пройдут дожди, местами возможны грозы. Температура днем +22°...+34°.
В среду, 29 июня, на юге и востоке Украины пройдут грозы, на остальной территории - без осадков. Температура ночью +13°...+21°, днем до +33°.
В четверг в южных и восточных областях ожидаются осадки, ночью +15°...+20°, днем до +30°.
В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)
В пятницу на западе и в Крыму пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+33°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.
В субботу в Винницкой и Черниговской областях ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +16°...+21°, днем до +32°.
В воскресенье украинцев будет ожидать жаркая погода без осадков, температура ночью +15°...+21°, днем жара до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°