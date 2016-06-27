В результате ураганов в Польше погибли два человека

Из-за сильных ураганов, которые прошли в Польше в субботу, погибли два человека, еще шесть получили травмы.

Из-за непогоды были повреждены 166 крыш зданий / kontakt24.tvn24.pl

Как сообщает TVN Meteo, из-за непогоды были повреждены 166 крыш зданий, повалены 1625 деревьев.

За сутки пожарные выезжали на вызовы 1965 раз. Больше всего пострадали Куявско-Поморское и Силезское воеводства.

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Сообщаестя, что в деревне Швеця Западно-Поморского воеводства из-за падения дерева на байдарку погиб мужчина и его сын. В городе Лемборк дерево упало на автомобиль.

Кроме того, в Накловском повяте дерево рухнуло на движущийся поезд. Пострадавших нет.

Напомним, мощнейшее за 100 лет в Западной Вирджинии наводнение унесло жизни 23 человек. Сотни людей были спасены в ходе поисково-спасательной операции.