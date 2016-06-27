В западных областях ожидается повышение уровня воды в реках

Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровня воды на 0,3-1,0 м.

Сегодня и завтра на реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,3-1,0 м / geocaching.su

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"27-28 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 26 июня, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Как сообщал УНИАН, в понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди.