Синоптики обещают киевлянам на сегодня жаркую погоду без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник, 27 июня, в столице будет малооблачная погода, осадков не ожидается.

В поделеник в столице без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, легкий.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:48, а закатится в 21:13.

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Напомним, вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.

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