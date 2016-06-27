Синоптики обещают киевлянам на сегодня жаркую погоду без осадков

08:30, 27 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник, 27 июня, в столице будет малооблачная погода, осадков не ожидается. 

Фото УНИАН
В поделеник в столице без осадков /  УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, легкий.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:48, а закатится в 21:13.

В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)

Напомним, вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.

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