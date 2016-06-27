В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник в большинстве областей Украины без осадков, температура днем поднимется до +34°.
В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
Во Львове 27 июня ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем +23°. Ветер северо-западный, до 4.1. м/с.
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В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Харькове 27 июня без осадков. Температура днем +31°, ветер переменный, легкий.
В Днепре днем малооблачно. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Краматорске в понедельник ясно, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Полтавской области из-за непогоды подтопило 160 домов
В Северодонецке сегодня днем без осадков, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°