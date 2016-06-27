В понедельник украинцев ожидает жара до +34°, на западе пройдут дожди (карта)

08:04, 27 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник в большинстве областей Украины без осадков, температура днем поднимется до +34°.

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В большинстве областей Украины без осадкрв / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Во Львове 27 июня ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем +23°. Ветер северо-западный, до 4.1. м/с. 

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В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 2.8 м/с.

УНИАН
В понедельник температура поднимется до +34° / УНИАН

В Харькове 27 июня без осадков. Температура  днем +31°, ветер переменный, легкий.

В Днепре днем малооблачно. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Краматорске в понедельник ясно, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Полтавской области из-за непогоды подтопило 160 домов

В Северодонецке сегодня днем без осадков, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

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