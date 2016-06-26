Астронавт сфотографировал с МКС впечатляющее северное сияние над Австралией (фото)

Астронавт Джефф Уильямс с борта Международной космической станции сфотографировал из космоса впечатляющее северное сияние.

Северное сияние из космоса / twitter.com/Astro_Jeff

Снимок опубликован в твиттере астронавта.

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"Мы стали свидетелями эффектного появления полярного сияния над южной Австралией сегодня", - написал он.

We were treated to some spectacular aurora south of Australia today. pic.twitter.com/cbmUrw4kZn — Jeff Williams (@Astro_Jeff) June 24, 2016

Напомним, ранее астронавт Европейского космического агентства Тим Пик, который находится на борту Международной космической станции (МКС) сделал снимок пустыни Сахара.