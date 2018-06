Астронавт сфотографировал с МКС впечатляющее северное сияние над Австралией (фото)

Снимок опубликован в твиттере астронавта.

"Мы стали свидетелями эффектного появления полярного сияния над южной Австралией сегодня", - написал он.

We were treated to some spectacular aurora south of Australia today. pic.twitter.com/cbmUrw4kZn