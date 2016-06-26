Мощнейшее за 100 лет в Западной Вирджинии наводнение унесло жизни 23 человек
Число жертв сильного наводнения в Западной Вирджинии составляет 23 человека и может еще увеличиться.
Сотни людей были спасены в ходе поисково-спасательной операции, которая продолжится как минимум до понедельника, сообщает Русская служба Би-би-си.
Губернатор штата Эрл Рэй Томблин заявил, что это наводнение стало самым мощным в регионе за последние 100 лет. По его словам, в результате разгула стихии были разрушены дороги, повреждены мосты, многие дома потоками воды снесло с фундамента.
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Наводнение было вызвано сильными проливными дождями, которые начались в штате в минувший четверг. По данным синоптиков, за один день в Западной Вирджинии выпала четверть годовой нормы осадков.
Эрл Рэй Томблин обратился к властям страны, попросив их объявить наводнение стихийным бедствием федерального масштаба, что даст возможность пострадавшим и родственникам жертв получить более существенную помощь от государства.
В результате наводнения около 60 тысяч домов в штате оставались без электричества, сейчас подача электроэнергии частично восстановлена. Однако, по данным властей штата, без электричества все еще остаются около 32 тысяч жителей.
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