Жертвами наводнения в Западной Вирджинии стали 14 человек
Жертвами наводнения в Западной Вирджинии (США) стали, по меньшей мере, 14 человек.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора штата Эрл Рэя Томблина, передает РБК.
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Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарный департамент города Рейвенсвуд, последней жертвой стихии стал ребенок, тело которого было обнаружено в миле от того места, где его в последний раз видели.
По данным портала Weather.com, из-за наводнения около 500 человек заблокированы в одном из торговых центров в городе Элквью. По словам директора по коммуникациям губернатора штата Криса Стейделмана, этот удар стихии можно назвать самым страшным за последние 100 лет.
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Из-за сильных дождей в 44-х из 55-и округов Западной Вирджинии объявлено чрезвычайное положение. В штате разрушено около сотни домов, многие мосты смыло водой, в некоторых местах отслаивается дорожное покрытие.
Напомним, во вторник на Вашингтон обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.
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