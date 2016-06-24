После сильного ливня в Перми мужчина переплыл дорогу кролем (видео)

В Перми (Россия) из-за сильного дождя затопило дороги в центре города.

В Перми из-за сильного дождя затопило дороги в центре города / properm.ru

На одном из самых затопленных участков, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Советской, молодой человек переплыл дорогу кролем, сообщает "Рифей-Пермь".

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Многие улицы Перми 23 июня после ливня превратились в бурлящие реки. Отмечается, что подобное явление происходит в городе после каждого более-менее сильного дождя.

Напомним, во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.