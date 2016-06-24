После сильного ливня в Перми мужчина переплыл дорогу кролем (видео)
В Перми (Россия) из-за сильного дождя затопило дороги в центре города.
На одном из самых затопленных участков, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Советской, молодой человек переплыл дорогу кролем, сообщает "Рифей-Пермь".
В Лондоне из-за сильного дождя закрыли несколько станций метро (фото)
Многие улицы Перми 23 июня после ливня превратились в бурлящие реки. Отмечается, что подобное явление происходит в городе после каждого более-менее сильного дождя.
Напомним, во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.
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