Из-за жары в Румынии скончались 13 человек

13:18, 24 июня 2016
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В Румынии из-за сильной жары за последние дни погибли 13 человек.

ozb.co.kr
Высокая температура сохранится в Румынии на выходных / ozb.co.kr

Восемь человек умерли в четверг уезде Васлуй и двое в уезде Яссы на северо-востоке страны, передает телеканал Realitatea.

Сообщается, что большинство погибших работали на полях.

В Японии из-за 30-градусной жары с тепловыми ударами госпитализированы более 800 человек

Синоптики предупреждают, что температура выше 40 градусов Цельсия на солнце сохранится и на выходных.

Как сообщал УНИАН, в Северном полушарии май 2016 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Основной причиной потепления все еще остаются парниковые газы в атмосфере.

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