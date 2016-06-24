На автомобильных дорогах Украины температура поднимется до +34°, местами пройдут дожди
Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами температура поднимется до +34°. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте также солнечно. Температура в субботу +28°...+32° В воскресенье на одесском направлении до +33°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Тернопольской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +27... +33. Завтра на этом маршруте также местами пройдет гроза, температура до +34°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +29°...+31°.
На выходных в Украине будет жарко, осадков не ожидается (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня малооблачно. Температура в дороге +26°...+28°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +27°...+29°. В воскресенье солнечно и без осадков, до 30°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +27°...+32°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье температура поднимется до +34°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут грозы. Температура в дороге до +28. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать малооблачная погода. В воскресенье - облачная погода с прояснениями, температура до 31 градуса тепла.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°