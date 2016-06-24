На автомобильных дорогах Украины температура поднимется до +34°, местами пройдут дожди

Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами температура поднимется до +34°. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте также солнечно. Температура в субботу +28°...+32° В воскресенье на одесском направлении до +33°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Тернопольской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +27... +33. Завтра на этом маршруте также местами пройдет гроза, температура до +34°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +29°...+31°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня малооблачно. Температура в дороге +26°...+28°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +27°...+29°. В воскресенье солнечно и без осадков, до 30°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +27°...+32°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье температура поднимется до +34°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут грозы. Температура в дороге до +28. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать малооблачная погода. В воскресенье - облачная погода с прояснениями, температура до 31 градуса тепла.

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