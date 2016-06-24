На выходных в Украине будет жарко, осадков не ожидается (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается жаркая погода, местами температура поднимется до +33°.

На выходных в Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+29°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье возможна гроза, +17°...+29°.

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Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +18°, днем +30°, в воскресенье ночью +17°, днем +20°.

В Виннице в осадков не ожидается, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье ясно, +20°... +29°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье также без осадков, температура +21°...+33°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +20°...+30° и ясно, без осадков.

Погода на 25 июня / УНИАН

Погода на 26 июня / УНИАН

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +21°...+30°.

В Симферополе завтра солнечно, +19°...+31°. В воскресенье также ясная погода +20°...+32°. Осадков не обещают.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +23°, днем +33°. В воскресенье также без осадков, температура поднимется до +33°.

В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ясно и без осадков, температура до +32°.

В Северодонецке в субботу небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.В воскресенье +18°...+32°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь с грозой, температура до +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно и без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможен дождь с грозой, ночью +20, днем до +28°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура +29°. В воскресенье синоптики прогнозируют грозу, температура днем +29°.

В Сваляве завтра малооблачно, +29°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +20° …+26°.

В Затоке на выходных ожидается солнечная погода, в субботу до +29°, в воскресенье до +30°.

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В Бердянске на выходных будет ясно и без осадков, температура до +27.

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