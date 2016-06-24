На выходных в Украине будет жарко, осадков не ожидается (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается жаркая погода, местами температура поднимется до +33°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+29°.
Во Львове завтра малооблачно, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье возможна гроза, +17°...+29°.
В Украине сегодня сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди (карта)
Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +18°, днем +30°, в воскресенье ночью +17°, днем +20°.
В Виннице в осадков не ожидается, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье ясно, +20°... +29°.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье также без осадков, температура +21°...+33°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +20°...+30° и ясно, без осадков.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +21°...+30°.
В Симферополе завтра солнечно, +19°...+31°. В воскресенье также ясная погода +20°...+32°. Осадков не обещают.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +23°, днем +33°. В воскресенье также без осадков, температура поднимется до +33°.
В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ясно и без осадков, температура до +32°.
В Северодонецке в субботу небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.В воскресенье +18°...+32°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь с грозой, температура до +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно и без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможен дождь с грозой, ночью +20, днем до +28°.
В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура +29°. В воскресенье синоптики прогнозируют грозу, температура днем +29°.
В Сваляве завтра малооблачно, +29°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +20° …+26°.
В Затоке на выходных ожидается солнечная погода, в субботу до +29°, в воскресенье до +30°.
На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди
В Бердянске на выходных будет ясно и без осадков, температура до +27.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°