На выходных в Украине будет жарко, осадков не ожидается (карта)

12:00, 24 июня 2016
1018
0

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается жаркая погода, местами температура поднимется до +33°.

УНИАН
На выходных в Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+29°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье возможна гроза, +17°...+29°.

В Украине сегодня сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди (карта)

Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +18°, днем +30°, в воскресенье ночью +17°, днем +20°.

В Виннице в осадков не ожидается, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье ясно, +20°... +29°. 

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье также без осадков, температура +21°...+33°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +20°...+30° и ясно, без осадков.

УНИАН
Погода на 25 июня / УНИАН
УНИАН
Погода на 26 июня / УНИАН

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +21°...+30°.

В Симферополе завтра солнечно, +19°...+31°. В воскресенье также ясная погода +20°...+32°. Осадков не обещают.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +23°, днем +33°. В воскресенье также без осадков, температура поднимется до +33°.

В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ясно и без осадков, температура до +32°.

В Северодонецке в субботу небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.В воскресенье +18°...+32°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь с грозой, температура до +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно и без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможен дождь с грозой, ночью +20, днем до +28°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура +29°. В воскресенье синоптики прогнозируют грозу, температура днем +29°.

В Сваляве завтра малооблачно, +29°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +20° …+26°.

В Затоке на выходных ожидается солнечная погода, в субботу до +29°, в воскресенье до +30°.

На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди

В Бердянске на выходных будет ясно и без осадков, температура до +27.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей