В Украине остаются обесточенными 127 населенных пунктов
В Украине остаются обесточенными 127 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Накануне бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 80 населенных пунктов в Полтавской (32 населенных пунктов), Ивано-Франковской (21 населенный пункт), Сумской (18 населенных пунктов) и Черкасской (9 населенных пунктов) областях, которые были обесточены в результате сложных погодных условий.
В Украине сегодня сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди (карта)
По состоянию на утро пятницы остаются обесточенными 127 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Тернопольская - 73, Черновицкая - 31, Хмельницкая - 22, и Днепропетровска - 1.
В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.
Напомним, вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+26°... +14°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +17°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+25°... +17°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+24°... +17°