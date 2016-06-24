В Украине остаются обесточенными 127 населенных пунктов

10:09, 24 июня 2016
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В Украине остаются обесточенными 127 населенных пунктов в четырех областях.

ГСЧС
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 127 населенных пунктов / ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Накануне бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 80 населенных пунктов в Полтавской (32 населенных пунктов), Ивано-Франковской (21 населенный пункт), Сумской (18 населенных пунктов) и Черкасской (9 населенных пунктов) областях, которые были обесточены в результате сложных погодных условий.

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По состоянию на утро пятницы остаются обесточенными 127 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Тернопольская - 73, Черновицкая - 31, Хмельницкая - 22, и Днепропетровска - 1.

В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Напомним, вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.

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