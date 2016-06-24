В Полтавской области из-за непогоды подтопило 160 домов

Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.

Спасатели откачали воду из 106 домов / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 07 час 24 июня откачана вода из 96 частных домовладений в Чернухинском и 10 частных домовладений в Лабинском районах.

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Кроме того, спасатели помогли двум жителям с. Позники, которых снесло течением воды в реку.

Электроснабжение в населенных пунктах Полтавской области восстановлено полностью.

Напомним, ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в пятницу, 24 июня. Днем в западных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20м/сек.