В Полтавской области из-за непогоды подтопило 160 домов

09:24, 24 июня 2016
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Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь, град), на территории Чернухинского и Лубенского районов Полтавской области произошло подтопление 160 частных домохозяйств.

ДСНС
Спасатели откачали воду из 106 домов / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 07 час 24 июня откачана вода из 96 частных домовладений в Чернухинском и 10 частных домовладений в Лабинском районах.

На западе Украины мощный ветер поломал около 200 га садов

Кроме того, спасатели помогли двум жителям с. Позники, которых снесло течением воды в реку.

Электроснабжение в населенных пунктах Полтавской области восстановлено полностью.

Напомним, ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в пятницу, 24 июня. Днем в западных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20м/сек.

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