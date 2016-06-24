Из-за наводнений в США погибли два человека

09:00, 24 июня 2016
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В штате Западная Вирджиния из-за наводнений погибли два человека. 

twitter.com @bryanweather
Наводнения в США / twitter.com @bryanweather

Как сообщает The Weather Channel, восьмилетний ребенок умер в больнице после того, как упал в ручей и был унесен сильными волнами. В результате наводнения также утонул пожилой мужчина.

В Лондоне из-за сильного дождя закрыли несколько станций метро (фото)

В Национальной метеорологической службе США сообщили, что из-за непогоды без электричества на Среднем Западе остались десятки тысяч пользователей.

Напомним, во вторник на Вашингтон обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.

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