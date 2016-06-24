Из-за наводнений в США погибли два человека
В штате Западная Вирджиния из-за наводнений погибли два человека.
Как сообщает The Weather Channel, восьмилетний ребенок умер в больнице после того, как упал в ручей и был унесен сильными волнами. В результате наводнения также утонул пожилой мужчина.
В Лондоне из-за сильного дождя закрыли несколько станций метро (фото)
В Национальной метеорологической службе США сообщили, что из-за непогоды без электричества на Среднем Западе остались десятки тысяч пользователей.
FLOOD EMERGENCY: Clendenin,WV can only be accessed by helicopter. Worst flooding in almost 20 years. Ctsy: Sug Sams pic.twitter.com/m6xZKhRxfY— Bryan Hughes (@bryanweather) June 23, 2016
Напомним, во вторник на Вашингтон обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.
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