Из-за наводнений в США погибли два человека

Как сообщает The Weather Channel, восьмилетний ребенок умер в больнице после того, как упал в ручей и был унесен сильными волнами. В результате наводнения также утонул пожилой мужчина.

В Национальной метеорологической службе США сообщили, что из-за непогоды без электричества на Среднем Западе остались десятки тысяч пользователей.

FLOOD EMERGENCY: Clendenin,WV can only be accessed by helicopter. Worst flooding in almost 20 years. Ctsy: Sug Sams pic.twitter.com/m6xZKhRxfY