Киевлянам в пятницу обещают солнечную погоду, воздух прогреется до +28°

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу в столице будет ясная погода, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:47, а закатится в 21:13.

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Напомним, в ГСЧС сообщали, что в столице 23-27 июня ожидается высокая пожарная опасность.

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