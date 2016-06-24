В Украине сегодня сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди (карта)

08:08, 24 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 24 июня в большинстве областей Украины без осадков, температура днем до +32°.

УНИАН
В Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В Киеве сегодня солнечно, днем +28°. Ветер северо-восточный, до 3.7 м/с.

Во Львове 24 июня малооблачно, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 24 июня

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу осадков не ожидается. Температура +26°. Ветер северо-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +32°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Харькове 24 июня без осадков. Температура  днем +26°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

УНИАН
В Украине до +32° / УНИАН

В Днепре днем малооблачная погода. Температура воздуха +8°. Ветер северо-восточный, до 4.5 м/с.

В Симферополе сегодня ясно. Температура днем +30°. Ветер северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду без осадков, температура днем +32°. Ветер северо-восточный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в пятницу днем будет пасмурно, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди

В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

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