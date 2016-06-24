В Украине сегодня сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 24 июня в большинстве областей Украины без осадков, температура днем до +32°.
В Киеве сегодня солнечно, днем +28°. Ветер северо-восточный, до 3.7 м/с.
Во Львове 24 июня малооблачно, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 24 июня
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу осадков не ожидается. Температура +26°. Ветер северо-восточный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +32°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Харькове 24 июня без осадков. Температура днем +26°, ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Днепре днем малооблачная погода. Температура воздуха +8°. Ветер северо-восточный, до 4.5 м/с.
В Симферополе сегодня ясно. Температура днем +30°. Ветер северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду без осадков, температура днем +32°. Ветер северо-восточный, до 5.4 м/с.
В Краматорске в пятницу днем будет пасмурно, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди
В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°