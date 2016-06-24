Ураган в Восточном Китае: стихия унесла жизни 98 человек, пострадали – почти 800
Число жертв урагана в городе Яньчэн и других районах восточной китайской провинции Цзянсу возросло до 98 человек.
Как сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, еще почти 800 жителей ранены.
Ураган обрушился на несколько районов провинции Цзянсу сильнейшими ливнями и градом в четверг во второй половине дня. По свидетельствам очевидцев, ветер переворачивал автомобили, ломал деревья и срывал крыши домов.
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Власти направили в пострадавшие районы гуманитарную помощь, в том числе около тысячи палаток и 2 тыс. кроватей.
По данным метеорологов, скорость порывов ветра в отдельных районах достигала 35 м/с. Нынешний ураган в городе Яньчэн стал мощнейшим с 1966 года.
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