Число жертв торнадо на востоке Китая выросло до 78

Как минимум 78 человек стали жертвами торнадо и сильной грозы в восточной китайской провинции Цзянсу.

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Около 500 человек ранены. 200 из них получили серьезные ранения, передает Русская служба Би-Би-Си.

Шторм начался в середине дня 23 июня около города Яньчэн, который находится в нескольких часах езды от Шанхая.

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Сильный ветер скоростью 125 км в час валил линии электропередачи, переворачивал автомобили и срывал с домов крыши.

В районы бедствия отправлена помощь, в том числе около тысячи палаток.

Цзянсу - одна из самых густонаселенных провинций Китая. Власти опасаются, что число жертв может существенно вырасти.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 51 человек стал жертвой торнадо в китайской прибрежной провинции Цзянсу.