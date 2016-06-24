Число жертв торнадо на востоке Китая выросло до 78
Как минимум 78 человек стали жертвами торнадо и сильной грозы в восточной китайской провинции Цзянсу.
Около 500 человек ранены. 200 из них получили серьезные ранения, передает Русская служба Би-Би-Си.
Шторм начался в середине дня 23 июня около города Яньчэн, который находится в нескольких часах езды от Шанхая.
По американскому штату Оклахома "прошлись" несколько торнадо, есть жертвы (видео)
Сильный ветер скоростью 125 км в час валил линии электропередачи, переворачивал автомобили и срывал с домов крыши.
В районы бедствия отправлена помощь, в том числе около тысячи палаток.
Цзянсу - одна из самых густонаселенных провинций Китая. Власти опасаются, что число жертв может существенно вырасти.
Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 51 человек стал жертвой торнадо в китайской прибрежной провинции Цзянсу.
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