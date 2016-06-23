Мощный торнадо пронесся в Китае: погибли более 50 человек (фоторепортаж)

По меньшей мере 51 человек стал жертвой торнадо в китайской прибрежной провинции Цзянсу.

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Стихия разрушила десятки строений, передает ВВС со ссылкой на государственное информагентство Синьхуа.

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За час в округе Ляньшуй выпало 102 миллиметра осадков. Более всего досталось городу-миллионнику Янчэню: скорость ветра на его территории составляла 34,6 метра в секунду.

Местные власти готовят больницы к приему многочисленных раненых.

В соцсетях появились многочисленные изображения поваленных деревьев, поврежденных линий электропередач и перевернутых автомобилей.

Цзянсу - одна из самых густонаселенных провинций Китая, и местные власти опасаются, что число жертв может существенно вырасти.

В начале этой недели наводнение на юге КНР унесло 22 жизни.