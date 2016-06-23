Завтра в столице без осадков, температура днем до +27°

19:00, 23 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра в Киеве будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

tov-tob.livejournal.com
Температура воздуха поднимется до +27° / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

В Украине завтра до +31°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:46, а зайдет в 21:13.

Напомним, пресс-служба ГСЧС сообщила, что в столице 23-27 июня ожидается высокая пожарная опасность.

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