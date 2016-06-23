Завтра в столице без осадков, температура днем до +27°
Согласно данным УНИАН Погода, завтра в Киеве будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.
К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.
Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.
В Украине завтра до +31°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Завтра солнце в столице взойдет в 4:46, а зайдет в 21:13.
Напомним, пресс-служба ГСЧС сообщила, что в столице 23-27 июня ожидается высокая пожарная опасность.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°
Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 72 %
Давление: 763 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Фаза луны:
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