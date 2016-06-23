В Украине завтра до +31°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода.

В Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +28°, днем +27°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Во Львове 24 июня ожидается гроза, ночью +18°, днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°. Ветер восточный, до 3.5 м/с.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +26°. Ветер северо-восточный, до 4.0 м/с.

В Украине завтра до +31° / УНИАН

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Температура ночью +19°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе ясно и безоблачно. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +24°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

В Краматорске в пятницу днем будет облачно, температура ночью +20°, днем +28°, ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +20°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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