В Украине завтра до +31°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода.
В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +28°, днем +27°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
Во Львове 24 июня ожидается гроза, ночью +18°, днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 24 июня
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°. Ветер восточный, до 3.5 м/с.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +26°. Ветер северо-восточный, до 4.0 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Температура ночью +19°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе ясно и безоблачно. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +24°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
В Краматорске в пятницу днем будет облачно, температура ночью +20°, днем +28°, ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +20°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°