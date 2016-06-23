Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 24 июня

В некоторых областях пройдут дожди с грозами и выпадет град.

В некоторых областях пройдут дожди с грозами и выпадет град / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"24 июня ночью в Одесской области и Прикарпатье, днем в западных и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня и в пятницу на дорогах Украины будет жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.