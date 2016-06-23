В Лондоне из-за сильного дождя закрыли несколько станций метро (фото)

13:20, 23 июня 2016
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Из-за сильных наводнений в Лондоне и на юго-востоке Англии закрыли несколько станций метро. 

Reuters
Синоптики предупреждают о возможной "второй волне" ливней / Reuters

Как передает BBC, лондонские пожарные получили около 550 вызовов, которые, в частности, касались затопленных помещений и ударов молнией.

Также был затоплен избирательный участок в Чессингтоне. Впрочем, это не помешало начать там голосование относительно судьбы Великобритании в ЕС.

Количество жертв наводнений в Китае увеличилось до 14

Некоторые люди в Баркинге спасались из подтопленных домов в лодках.

Метеорологи сообщили, что дождь был вызван теплым и влажным воздухом, который пришел из Франции. Синоптики предупреждают о возможной "второй волне" ливней в четверг.

Напомним, во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.

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