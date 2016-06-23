На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди

Сегодня и в пятницу на дорогах Украины будет жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

На дорогах Украины температура прогреется до +36° / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет малооблачная погода, в Черкасской области возможна гроза. Температура +28°… +36°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +34°.

На трассе Киев - Ужгород местами пройдет дождь с грозой, температура в дороге +26° … +31°. В пятницу на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +32°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются грозы. Завтра по данному маршруту без осадков, температура до +32°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду, в Полтавской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге до +28°. 24 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +25°… +27°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня гроза, температура +28° … +31°. По данному направлению в пятницу также ожидаются осадки, температура до +28°.

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