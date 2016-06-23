На автодорогах Украины водителей ожидает жара, во многих регионах пройдут дожди
Сегодня и в пятницу на дорогах Украины будет жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет малооблачная погода, в Черкасской области возможна гроза. Температура +28°… +36°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +34°.
На трассе Киев - Ужгород местами пройдет дождь с грозой, температура в дороге +26° … +31°. В пятницу на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +32°.
В Украине сегодня жара до +36°, местами пройдут дожди с грозами (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются грозы. Завтра по данному маршруту без осадков, температура до +32°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду, в Полтавской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге до +28°. 24 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +25°… +27°.
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По маршруту Киев - Черновцы сегодня гроза, температура +28° … +31°. По данному направлению в пятницу также ожидаются осадки, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°