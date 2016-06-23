Последствия непогоды на Закарпатье засняли с воздуха (видео)

12:11, 23 июня 2016
1235
0

Сильный град прошел на Закарпатье 21 июня.

youtube.com Misha Talabira
На Закарпатье прошел сильный град / youtube.com Misha Talabira

Видео на своем канале на YouTube опубликовал пользователь с ником Misha Talabira. По данным автора ролика, на видео изображен поселок Королево Виноградовского района.

Ветер в Черниговской области разрушил крыши и повалил деревья (фото)

Как сообщал УНИАН, в Виноградове выпал град размером до пяти сантиметров в диаметре. В других районах из-за непогоды разбились окна домов и стекла на автомобилях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей