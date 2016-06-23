Последствия непогоды на Закарпатье засняли с воздуха (видео)

Сильный град прошел на Закарпатье 21 июня.

На Закарпатье прошел сильный град / youtube.com Misha Talabira

Видео на своем канале на YouTube опубликовал пользователь с ником Misha Talabira. По данным автора ролика, на видео изображен поселок Королево Виноградовского района.

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