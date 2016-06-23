Киевлян предупреждают о высокой пожарной опасности в ближайшие дни

11:55, 23 июня 2016
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В столице 23-27 июня ожидается высокая пожарная опасность.

Jesica Geffre
В Киеве 23-27 июня пожарная опасность 4 класса / Jesica Geffre

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"23-27 июня по городу Киеву ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В США из-за лесных пожаров эвакуируют людей

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время тушения пожара в больнице, которая расположена по улице Шелковичной, эвакуированы семь больных.

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного корпуса урологии в офтальмологическом отделении, а именно в вентиляционном коробе третьего этажа с последующим распространением огня по нему на четвертый этаж.

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