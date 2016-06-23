Вулкан Гекла в Исландии может начать извергаться в любую минуту
Эксперты опасаются, что вулкан Гекла в Исландии может начать извергаться, поскольку давление внутри него резко выросло.
Гекла находился в спящем состоянии в течение 16 лет, передает Mirror.
"Гекла - очень опасный вулкан. Если мы не будем осторожны, его следующее извержение может стать катастрофой", - сказал профессор университета Исландии Полл Эйнарсон.
Жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 7 человек (фото)
Он также добавил, что вулкан может взорваться в любой момент.
Давление внутри вулкана, который прозвали "ворота в ад", уже выше, чем было в 2000 году, когда он извергался в последний раз.
Также отмечается, что сейчас Гекла стал популярным туристическим направлением. Группы людей посещают вулкан практически все лето.
Напомним, вулкан Турриальба в Коста-Рике на прошлой неделе вступил в новую фазу активности. Вулкан, который находится в 50 км от столицы страны Сан-Хосе, начал извергать пепел и пар.
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