Проливной дождь в Вашингтоне превратил станцию метро в водопад (видео)
Во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.
Из-за наводнения местным властям даже пришлось закрыть станцию метро "Кливленд Парк", передает ABC News.
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На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе.
Bonus points for @wmata for ironic 'wet floor' sign at Cleveland Park metro. @unsuckdcmetro @fox5dc pic.twitter.com/Zl2J8JD5r8— Josh Stanton (@JStantonDC) June 21, 2016
Waterfall on the escalator at Cleveland Park Metro west side pic.twitter.com/BONr5UKQeG— Dr. Darryl W Roberts (@dwresearch) June 21, 2016
Как сообщал УНИАН, в результате сильного ливня, который прошел 16 июня, затопило улицы в центральном районе оккупированной Россией Керчи.
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