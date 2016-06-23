Проливной дождь в Вашингтоне превратил станцию метро в водопад (видео)

10:00, 23 июня 2016
1496
0

Во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.

twitter.com @SenoritaDez
Gассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе | twitter.com @SenoritaDez

Из-за наводнения местным властям даже пришлось закрыть станцию метро "Кливленд Парк", передает ABC News.

Количество жертв наводнений в Китае увеличилось до 14

На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе.

Как сообщал УНИАН, в результате сильного ливня, который прошел 16 июня, затопило улицы в центральном районе оккупированной Россией Керчи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей