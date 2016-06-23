Проливной дождь в Вашингтоне превратил станцию метро в водопад (видео)

Во вторник на Вашингтон (США) обрушился ливень с градом, в результате чего оказалась подтопленной подземная станция метро.

Gассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе | twitter.com @SenoritaDez

Из-за наводнения местным властям даже пришлось закрыть станцию метро "Кливленд Парк", передает ABC News.

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На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе.

Waterfall on the escalator at Cleveland Park Metro west side pic.twitter.com/BONr5UKQeG — Dr. Darryl W Roberts (@dwresearch) June 21, 2016

Как сообщал УНИАН, в результате сильного ливня, который прошел 16 июня, затопило улицы в центральном районе оккупированной Россией Керчи.