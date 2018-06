Проливной дождь в Вашингтоне превратил станцию метро в водопад (видео)

Из-за наводнения местным властям даже пришлось закрыть станцию метро "Кливленд Парк", передает ABC News.

Читайте также Количество жертв наводнений в Китае увеличилось до 14

На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пассажиры пытаются пробраться через потоки воды на эскалаторе.

Bonus points for @wmata for ironic 'wet floor' sign at Cleveland Park metro. @unsuckdcmetro @fox5dc pic.twitter.com/Zl2J8JD5r8