В Украине остаются обесточенными 80 населенных пунктов
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 80 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что 22 июня бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, ливень). Было полностью восстановлено электроснабжение во Львовской области.
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По состоянию на 7 часов утра 23 июня остаются без электроснабжения 32 населенных пункта в Полтавской области, 18 - в Сумской, 21 - в Ивано-Франковской и 9 - в Черкасской области.
Напомним, ураган, который 21 июня прошел в Черниговской области, оставил без электричества 21 населенный пункт.
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