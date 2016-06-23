Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 80 населенных пунктов в четырех областях.

Без электроснабжения остаются 32 населенных пункта в Полтавской области / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 22 июня бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, ливень). Было полностью восстановлено электроснабжение во Львовской области.

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По состоянию на 7 часов утра 23 июня остаются без электроснабжения 32 населенных пункта в Полтавской области, 18 - в Сумской, 21 - в Ивано-Франковской и 9 - в Черкасской области.

Напомним, ураган, который 21 июня прошел в Черниговской области, оставил без электричества 21 населенный пункт.