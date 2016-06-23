Разрушительный торнадо пронесся в США (фото)

09:15, 23 июня 2016
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Несколько торнадо были замечены в американском штате Иллинойс в среду, 22 июня.

twitter.com @Tornadochaser91
Из-за непогоды разрушились несколько домов в трейлерном парке / twitter.com @Tornadochaser91

Как сообщает The Weather Channel, из-за непогоды в городе Понтиак разрушились несколько домов в трейлерном парке. На данный момент информации о пострадавших нет, но сообщается, что многие люди оказались в ловушке.

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Торнадо был замечен в городе Амбой в среду вечером. Позже буря двинулась в сторону Чикаго, где из-за непогоды в главных аэропортах отменили более 400 рейсов.

Кроме того, из-за сильного дождя затопленным оказался город Палатин.

Напомним, ранее несколько торнадо прошлись недалеко от канадского города Найкам. Как сообщили метеорологи, торнадо были вызваны слабым вращением под быстрорастущим облаком либо слабыми грозами. 

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