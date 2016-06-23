Разрушительный торнадо пронесся в США (фото)
Несколько торнадо были замечены в американском штате Иллинойс в среду, 22 июня.
Как сообщает The Weather Channel, из-за непогоды в городе Понтиак разрушились несколько домов в трейлерном парке. На данный момент информации о пострадавших нет, но сообщается, что многие люди оказались в ловушке.
На Багамских островах пронесся торнадо (фото)
Торнадо был замечен в городе Амбой в среду вечером. Позже буря двинулась в сторону Чикаго, где из-за непогоды в главных аэропортах отменили более 400 рейсов.
Seeing some video that I don't like to see from @Jeff_Piotrowski's periscope. Major damage in Pontiac, IL. pic.twitter.com/3IY6XVYYZ0— Wx Geek (@Wx_Geek) June 23, 2016
@PaulKonrad @WGNNews The neighborhood kids love the new lake in Palatine. #GetOffMyLawn! pic.twitter.com/aDeu4janfr— Jennifer Murphy (@jencaputomurphy) June 23, 2016
Кроме того, из-за сильного дождя затопленным оказался город Палатин.
Напомним, ранее несколько торнадо прошлись недалеко от канадского города Найкам. Как сообщили метеорологи, торнадо были вызваны слабым вращением под быстрорастущим облаком либо слабыми грозами.
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