Разрушительный торнадо пронесся в США (фото)

Как сообщает The Weather Channel, из-за непогоды в городе Понтиак разрушились несколько домов в трейлерном парке. На данный момент информации о пострадавших нет, но сообщается, что многие люди оказались в ловушке.

Торнадо был замечен в городе Амбой в среду вечером. Позже буря двинулась в сторону Чикаго, где из-за непогоды в главных аэропортах отменили более 400 рейсов.

Seeing some video that I don't like to see from @Jeff_Piotrowski's periscope. Major damage in Pontiac, IL. pic.twitter.com/3IY6XVYYZ0