Синоптики на сегодня обещают киевлянам жаркую погоду без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, 23 июня в столице будет ясная погода, осадков не ожидается.

В Киеве температура поднимется до +29°/ УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а закатится в 21:13.

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Как сообщал УНИАН, водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.

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