Синоптики на сегодня обещают киевлянам жаркую погоду без осадков

08:30, 23 июня 2016
1094
0

Согласно данным УНИАН Погода, 23 июня в столице будет ясная погода, осадков не ожидается. 

УНИАН
В Киеве температура поднимется до +29°/ УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а закатится в 21:13.

В Украине сегодня жара до +36°, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Как сообщал УНИАН, водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей