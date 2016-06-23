В Украине сегодня жара до +36°, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:06, 23 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 23 июня, в большинстве областей Украины без осадков, температура днем +25°… +36°.

УНИАН
В Украине сегодня до +36° / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

Во Львове 23 июня ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами

В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +29°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +36°, ветер восточный и северо-восточный, до 4 м/с.

УНИАН
В большинстве областей без осадков / УНИАН

В Харькове 23 июня без осадков. Температура  днем +28°, ветер северный и северо-восточный, до 3.8. м/с.

В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +30°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +33°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Краматорске в четверг возможна гроза, днем +31°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

На Волыни ветер обесточил полсотни сел

В Северодонецке сегодня днем дождь с грозой, температура днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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