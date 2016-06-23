В Украине сегодня жара до +36°, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 23 июня, в большинстве областей Украины без осадков, температура днем +25°… +36°.
В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.
Во Львове 23 июня ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами
В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +29°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +36°, ветер восточный и северо-восточный, до 4 м/с.
В Харькове 23 июня без осадков. Температура днем +28°, ветер северный и северо-восточный, до 3.8. м/с.
В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +30°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +33°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Краматорске в четверг возможна гроза, днем +31°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
На Волыни ветер обесточил полсотни сел
В Северодонецке сегодня днем дождь с грозой, температура днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°