Трагический сезон дождей в Индии: от ударов молний погибли 93 человека

За последние два дня ударами молнии убило по меньшей мере 93 человека.

Гроза / УНИАН

Об этом сообщает власти страны, передает Русская служба ВВС.

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По информации издания, еще более 20 получили ранения.

56 человека погибли в северо-восточном штате Бихар, 37 жителей - в штатах Джаркханд, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш.

Большинство погибших - фермеры и сельскохозяйственные рабочие, которые трудились в грозу в полях.

Сейчас в штате Бихар и соседних штатах начался сезон дождей, который продлится до конца сентября. В это время муссонные дожди практически не прекращаются, за три с половиной месяца выпадает до 80% от годовой нормы осадков.

Ежегодно, по данным властей Индии, жертвами ударов молний в стране становятся по меньшей мере 2000 человек.

В мае более пятидесяти человек погибли в Бангладеш за два дня в результате ударов молнии. Также в конце мая один человек погиб и более сорока серьезно пострадали в нескольких европейских странах.