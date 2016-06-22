В четверг в Киеве без осадков, температура поднимется до +29°

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 23 июня, в столице будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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Завтра солнце в столице взойдет в 4:46, а зайдет в 21:13.

Напомним, в среду и в четверг водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.

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