В четверг в Киеве без осадков, температура поднимется до +29°

19:00, 22 июня 2016
1034
0

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 23 июня, в столице будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Завтра в Украине сохранится жаркая погода, в некоторых областях ожидаются грозы (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:46, а зайдет в 21:13.

Напомним, в среду и в четверг водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей