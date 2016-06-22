Завтра в Украине сохранится жаркая погода, в некоторых областях ожидаются грозы (карта)

18:30, 22 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг в большинстве областей Украины будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.  

Дідківський Андрій УНИАН
В большинстве украинских областей сохранится жаркая погода / Дідківський Андрій УНИАН

В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Во Львове 23 июня ожидается гроза, ночью +18°, днем +26°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура  ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +23°, днем +36°, ветер северный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура  ночью +19°, днем +28°. Ветер северный, до 4.5 м/с.

УНИАН
В Украине завтра до +36° / УНИАН

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура ночью +22°, днем +32°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +26°, днем +33°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

На западе Украины мощный ветер поломал около 200 га садов

В Краматорске в четверг ожидается гроза, температура ночью +22°, днем +27°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра дождь с грозой. Температура ночью +22°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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