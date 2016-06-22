Завтра в Украине сохранится жаркая погода, в некоторых областях ожидаются грозы (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг в большинстве областей Украины будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Во Львове 23 июня ожидается гроза, ночью +18°, днем +26°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +23°, днем +36°, ветер северный и северо-восточный, до 5.0 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +19°, днем +28°. Ветер северный, до 4.5 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура ночью +22°, днем +32°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +26°, днем +33°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.
На западе Украины мощный ветер поломал около 200 га садов
В Краматорске в четверг ожидается гроза, температура ночью +22°, днем +27°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра дождь с грозой. Температура ночью +22°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°