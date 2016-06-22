Ветер в Черниговской области разрушил крыши и повалил деревья (фото)

Ураган, который 21 июня прошел в Черниговской области, оставил без электричества 21 населенный пункт.

Жертв и пострадавших среди населения нет / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Черниговском районе произошло падение деревьев и частичное повреждение кровель 43 здания различного назначения. По состоянию на 07:00 22 июня было восстановлено в полном объеме сообщение между 7 населенными пунктами Боровиковского сельского совета, которое было нарушено в результате свержения деревьев.

В районе без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов. Отключились 70 трансформаторных подстанций и 10 АТС. Для проведения восстановительных работ привлечені 4 бригады Черниговских районных электросетей.

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В Сновском районе в результате сильных порывов ветра произошло падение деревьев и частичное повреждение кровель 4 зданий различного назначения на территории с. Петровка. По состоянию на 07:00 расчищены основные проезды по населенному пункту.

Также на территории района в результате обрыва воздушных линий электропередач остаются обесточенными 2 трансформаторные подстанции.

В Городнянском районе в результате обрыва воздушных линий электропередачи остаются частично обесточенными 2 населенных пункта - села Деревины и Дроздовица.

В настоящее время по всем вышеупомянутым населенным пунктам продолжаются проводиться восстановительные работы. Окончательные масштабы последствий непогоды уточняются.

Сообщается, что жертв и пострадавших среди населения нет.

Ветер в Черниговской области повалил деревья / ГСЧС

В Черниговской области прошел ураган / ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 21 июня в трех районах Закарпатской и в двух районах Львовской областей в результате неблагоприятных погодных условий произошло частичное повреждение более 6 тыс. кровель зданий, 290 га сельскохозяйственных культур, 190 га садов и повалены 59 деревьев.