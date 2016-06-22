Количество жертв ударов молний в Индии увеличилось до 79

13:22, 22 июня 2016
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Не менее 79 человек погибли в результате ударов молний в индийских штатах Бихар, Джаркханд и Мадхья-Прадеш. 

Reuters
Погибшие работали на фермах во время проливных дождей / Reuters

53 человека погибли в штате Бихар, 10 - в восточном штате Джаркханд и не менее 16 - в штате Мадхья-Прадеш, сообщает BBC.

Большинство погибших работали на фермах во вторник во время проливных дождей.

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Отмечается, что удары молнии в Индии распространены во время сезона муссонных дождей. С 2005 года жертвами молний в стране стали по меньшей мере 2 тысячи человек.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июня в Харьковской области в результате поражения молнией погиб ребенок, еще один был травмирован.

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