На западе Украины мощный ветер поломал около 200 га садов
Во вторник, 21 июня, в трех районах Закарпатской и в двух районах Львовской областей в результате неблагоприятных погодных условий произошло частичное повреждение более 6 тыс. кровель зданий, 290 га сельскохозяйственных культур, 190 га садов и повалены 59 деревьев.
Как в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к аварийно-восстановительным работам привлечен 321 человек и 80 единиц техники.
Отмечается, что на 22 июня запланировано проведение заседаний комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций.
Из-за непогоды на Прикарпатье погиб человек
21 июня бригадами облэнерго проводились работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в шести областях, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, ливень).
Напомним, вчера на Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо. В Текове из-за непогоды разбились окна домов и стекла на автомобилях.
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