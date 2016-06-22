На западе Украины мощный ветер поломал около 200 га садов

12:50, 22 июня 2016
1011
0

Во вторник, 21 июня, в трех районах Закарпатской и в двух районах Львовской областей в результате неблагоприятных погодных условий произошло частичное повреждение более 6 тыс. кровель зданий, 290 га сельскохозяйственных культур, 190 га садов и повалены 59 деревьев.

ДСНС
Ветер повалил почти 60 деревьев / ГСЧС

Как в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к аварийно-восстановительным работам привлечен 321 человек и 80 единиц техники.

Отмечается, что на 22 июня запланировано проведение заседаний комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций.

Из-за непогоды на Прикарпатье погиб человек

21 июня бригадами облэнерго проводились работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в шести областях, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, ливень).

Напомним, вчера на Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо. В Текове из-за непогоды разбились окна домов и стекла на автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей