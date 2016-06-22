На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами

Сегодня и в четверг водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.

На украинских дорогах температура поднимется до +36° / autonews.autoua.net

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидается гроза, без осадков будет только в Одессе. Температура +27°… +35°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +36°.

На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дождь с грозой, температура в дороге +25° … +30°. В четверг на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +31°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, в Киевской, Черкасской областях ожидаются грозы. Завтра по данному маршруту также будут осадки, температура до +35°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду, в Киевской и Полтавской областях пройдут дожди с грозами. Температура в дороге до +31°. 23 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, в Киевской области возможен дождь, температура +28°… +29°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня дожди, местами с грозами, температура +25° … +30°. По данному направлению в четверг также пройдут дожди, температура до +30°.

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