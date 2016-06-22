На украинских дорогах водителей встретит жаркая погода, местами дожди с грозами
Сегодня и в четверг водителей на украинских дорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидается гроза, без осадков будет только в Одессе. Температура +27°… +35°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +36°.
На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дождь с грозой, температура в дороге +25° … +30°. В четверг на этом маршруте водителей также будут ожидать осадки, температура до +31°.
Сегодня украинцев ожидает жара до +34°, местами пройдут грозы (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, в Киевской, Черкасской областях ожидаются грозы. Завтра по данному маршруту также будут осадки, температура до +35°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду, в Киевской и Полтавской областях пройдут дожди с грозами. Температура в дороге до +31°. 23 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, в Киевской области возможен дождь, температура +28°… +29°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня дожди, местами с грозами, температура +25° … +30°. По данному направлению в четверг также пройдут дожди, температура до +30°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°