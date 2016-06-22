В Японии из-за наводнений погибли 6 человек

Как сообщает Reuters, власти страны рекомендуют эвакуировать большинство жителей острова Кюсю.

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Кроме того, людей предупреждают о возможных новых оползнях в районах, где в апреле прошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 24 человека погибли и более 20 пропали без вести в

и оползней на острове Ява в Индонезии.