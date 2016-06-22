В Японии из-за наводнений погибли 6 человек

08:55, 22 июня 2016
724
0

По меньшей мере 6 человек погибли и один пропал без вести после проливных дождей на юго-западе Японии, которые вызвали наводнения и оползни. 

Reuters
В Японии прошли проливные дожди / Reuters

Как сообщает Reuters, власти страны рекомендуют эвакуировать большинство жителей острова Кюсю.

Из-за наводнений в Китае погибли 13 человек

Кроме того, людей предупреждают о возможных новых оползнях в районах, где в апреле прошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 24 человека погибли и более 20 пропали без вести в результате наводнений и оползней на острове Ява в Индонезии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей