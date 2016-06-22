В Киеве синоптики обещают сегодня дождь с грозой, температура до +27°

08:29, 22 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 22 июня, в столице возможен дождь с грозой. 

oboi20.ru
В кивев сегодня до +27° / oboi20.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Сегодня украинцев ожидает жара до +34°, местами пройдут грозы (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:13.

Напомним, на Львовщине в результате прохождения атмосферного фронта с грозами и шквальными порывами ветра полностью без электроснабжения остался 61 населенный пункт.

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