В Киеве синоптики обещают сегодня дождь с грозой, температура до +27°

Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 22 июня, в столице возможен дождь с грозой.

В кивев сегодня до +27° / oboi20.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:13.

Напомним, на Львовщине в результате прохождения атмосферного фронта с грозами и шквальными порывами ветра полностью без электроснабжения остался 61 населенный пункт.

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