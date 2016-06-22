Сегодня украинцев ожидает жара до +34°, местами пройдут грозы (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 22 июня в Украине практически без осадков, температура днем +25°… +34°.

В Украине сегдоня до +34° / Андрій Домаранський, panoramio.com

В столице сегодня возможна гроза, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

Во Львове 22 июня ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

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В Луцке сегодня днем без осадков. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, легкий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду гроза. Температура +31°. Ветер южный и северный, до 2.9 м/с.

Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, легкий.

В Харькове в среду без осадков. Температура днем +31°, ветер переменный, до 2.6. м/с.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

В Симферополе сегодня безоблачно. Температура днем +34°, Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Краматорске в среду безоблачно, днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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В Северодонецке сегодня ясно, температура днем +34°. Ветер северо-восточный, легкий.

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