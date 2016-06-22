Сегодня украинцев ожидает жара до +34°, местами пройдут грозы (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 22 июня в Украине практически без осадков, температура днем +25°… +34°.
В столице сегодня возможна гроза, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
Во Львове 22 июня ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.
На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы
В Луцке сегодня днем без осадков. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, легкий.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду гроза. Температура +31°. Ветер южный и северный, до 2.9 м/с.
Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в среду без осадков. Температура днем +31°, ветер переменный, до 2.6. м/с.
В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.
В Симферополе сегодня безоблачно. Температура днем +34°, Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Краматорске в среду безоблачно, днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°
В Северодонецке сегодня ясно, температура днем +34°. Ветер северо-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°