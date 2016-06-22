Сегодня украинцев ожидает жара до +34°, местами пройдут грозы (карта)

08:08, 22 июня 2016
1230
0

Согласно данным УНИАН Погода, 22 июня в Украине практически без осадков, температура днем +25°… +34°.

Андрій Домаранський, panoramio.com
В Украине сегдоня до +34° / Андрій Домаранський, panoramio.com

В столице сегодня возможна гроза, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

Во Львове 22 июня ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы

В Луцке сегодня днем без осадков. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, легкий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду гроза. Температура +31°. Ветер южный и северный, до 2.9 м/с.

Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, легкий.

В Харькове в среду без осадков. Температура  днем +31°, ветер переменный, до 2.6. м/с.

УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

В Симферополе сегодня безоблачно. Температура днем +34°, Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Краматорске в среду безоблачно, днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°

В Северодонецке сегодня ясно, температура днем +34°. Ветер северо-восточный, легкий.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей